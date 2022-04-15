Курганский депутат ГД Ильтяков немного разбогател

Александр Ильтяков заработал в 2021 году 5,9 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков за год стал богаче на 200 тысяч рублей. Свои доходы в размере 5,9 млн рублей в 2021 году Ильтяков обнародовал в декларации, опубликованной на сайте ГД.

«Депутат Александр Ильтяков получил 5 971 290,36 рублей за 2021 года. В его владении также находятся автомобили легковые: TОЙОТА Alphard V, TОЙОТА Grand Hiace, мототранспортные средства: мотовездеход Yamaha YFM 700 FWAD», — сказано в декларации. Доход его жены в 2021 году составил 310 тыс. рублей. Годом ранее у нее было указано 284,5 тыс. рублей.

В 2020 году Ильтяков заработал 5,75 млн рублей (в 2019 году — 5,2 млн рублей). Депутат владел теми же автомобилями, что и в 2021 году.

URA.RU писало, что Курганский сенатор Сергей Муратов за прошлый год заработал только 7 млн 766 тыс. рублей. Это в десять раз меньше, чем его доход, задекларированный годом ранее. При этом его супруга Светлана Муратова в 2021 году увеличила доход на 163 млн рублей. Декларированный годовой доход членов семьи — супруги — 410 871 577,34 рубля.