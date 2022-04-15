СК РФ начал проверку в отношении Зеленского

Следственный комитет России начал проверку в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Причиной проверки послужили слова украинского лидера о подготовке к войне с Россией.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ, о подготовке Украины к войне с Россией. Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в сообщении Следственного комитета, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Ранее Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN, сообщает телеканала 360. Он заявил, что Украина «начала войну с Россией еще до начала спецоперации». По словам Зеленского, именно поэтому страна хотела вступить в НАТО и непублично договаривалась о поставках оружия.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.
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