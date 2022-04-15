Российские олигархи из-за санкций открестились от своей родины. Среди них Дуров и Мильнер

16 апреля 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Павел Дуров попросил не приписывать его к «российским миллиардерам» Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ряд бизнесменов, родившихся и выросших в России, попросили журнал Forbes не называть их «российскими миллиардерами». Это связано с тем, что предприниматели попали под санкции Запада. Создатель социальных сетей «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров, предприниматели Игорь Бухман, Ник Сторонский, Евгений Швидлер и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их «российскими миллиардерами». В статье журнала говорится, что эта просьба связана с западными санкциями, которые вводятся против российских олигархов за «связи с властями РФ». Отмечается, что все эти предприниматели были рождены в СССР, но в будущем получили гражданство других государств и мигрировали. Некоторые из них даже никогда не получали паспорт гражданина РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Ряд бизнесменов, родившихся и выросших в России, попросили журнал Forbes не называть их «российскими миллиардерами». Это связано с тем, что предприниматели попали под санкции Запада. Создатель социальных сетей «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров, предприниматели Игорь Бухман, Ник Сторонский, Евгений Швидлер и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их «российскими миллиардерами». В статье журнала говорится, что эта просьба связана с западными санкциями, которые вводятся против российских олигархов за «связи с властями РФ». Отмечается, что все эти предприниматели были рождены в СССР, но в будущем получили гражданство других государств и мигрировали. Некоторые из них даже никогда не получали паспорт гражданина РФ. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».