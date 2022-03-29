В России делают аналог Google Play. Обещают запуск в День победы

29 марта 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

В России работают над созданием аналога магазина приложений для Android Google Play, запуск которого запланирован на 9 мая. Новая платформа будет называться NashStore, сообщает директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. «К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore. Это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки», — сообщает РИА «Новости» слова Зыкова. Все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru. Команда работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами «Мир». В России 10 марта ограничили работу Google Play. Сейчас россиянам доступны для скачивания только бесплатные приложения. 6 марта Netflix приостановил работу на территории России. Компания также предупредила об аннулировании российских аккаунтов по окончании расчетного периода, передает телеканал 360. Вместе с ним заявление о приостановке работы в РФ сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS.