В России делают аналог Google Play. Обещают запуск в День победы

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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, приложение, google play
В России запустят аналог Google Play Фото:
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В России работают над созданием аналога магазина приложений для Android Google Play, запуск которого запланирован на 9 мая. Новая платформа будет называться NashStore, сообщает директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore. Это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки», — сообщает РИА «Новости» слова Зыкова.

Все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru. Команда работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами «Мир».

В России 10 марта ограничили работу Google Play. Сейчас россиянам доступны для скачивания только бесплатные приложения. 6 марта Netflix приостановил работу на территории России. Компания также предупредила об аннулировании российских аккаунтов по окончании расчетного периода, передает телеканал 360. Вместе с ним заявление о приостановке работы в РФ сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS.

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В России работают над созданием аналога магазина приложений для Android Google Play, запуск которого запланирован на 9 мая. Новая платформа будет называться NashStore, сообщает директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. «К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore. Это магазин приложений для Android. Из него пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки», — сообщает РИА «Новости» слова Зыкова. Все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru. Команда работает над различными способами оплаты за приложения, которые будут совместимы с российскими картами «Мир». В России 10 марта ограничили работу Google Play. Сейчас россиянам доступны для скачивания только бесплатные приложения. 6 марта Netflix приостановил работу на территории России. Компания также предупредила об аннулировании российских аккаунтов по окончании расчетного периода, передает телеканал 360. Вместе с ним заявление о приостановке работы в РФ сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS.
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