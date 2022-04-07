Мишустин: в России нужно создать аналоги App Store и Google Play

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к IT-отрасли с просьбой сделать национальный интернет-магазин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В России необходимо создать национальный интернет-магазин. С платформ Аpp Store и Google Play уже в ближайшее время нельзя будет скачивать приложения и нужно решить, чем их заменить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Обращаюсь, пользуясь случаем, — ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — сказал премьер, выступая с отчетом в Госдуме. Трансляция ведется на сайте ГД.

Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные экономические санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что мера оказалась вынужденной и необходимой для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

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В России необходимо создать национальный интернет-магазин. С платформ Аpp Store и Google Play уже в ближайшее время нельзя будет скачивать приложения и нужно решить, чем их заменить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Обращаюсь, пользуясь случаем, — ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — сказал премьер, выступая с отчетом в Госдуме. Трансляция ведется на сайте ГД. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные экономические санкции из-за российской спецоперации на Украине. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что мера оказалась вынужденной и необходимой для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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