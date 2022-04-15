В России предрекли подорожание хлеба из-за санкций Евросоюза

16 апреля 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Покупка хлебопекарного оборудования в обход санкций приведет к подорожанию продукции, считает Юрий Кацнельсон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России возможно подорожание хлеба. Это связано с введением пятого пакета санкций Европейского союза, который ограничил ввоз оборудования в РФ. Хлебопекарные производства в России зависимы от импортного оборудования, которое преимущественно завозится из стран ЕС, на 80-90% в крупных городах и на 50-70% в регионах, заявил « Коммерсанту » председатель Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Вице-президент Союза пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что выход есть только в параллельном импорте, однако это приведет к росту издержек, что приведет к подорожанию хлеба. По словам Айдиева, найти замену различной электронике и датчикам к оборудованию будет почти невозможно, а европейские поставщики вряд ли пойдут на продажи в обход санкций. «Мало кто согласится заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций», — добавил он. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков заявил, что почти вся ресторанная отрасль для выпечки использует оборудование из Европы. По его мнению, свободное место на рынке смогут занять производители из Азиатско-Тихоокеанского региона, но, допускает он, могут возникнуть задержки, так как для перехода на новых поставщиков понадобится время. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность в инсулине. Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» в течение полутора-двух месяцев нарастит объемы производства инсулина до 100% от необходимого российскому рынку. «ПСК Фарма» в Московской области открыла новых цех по производству биологических субстанций для лекарств нового поколения, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими тяжелыми заболеваниями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России возможно подорожание хлеба. Это связано с введением пятого пакета санкций Европейского союза, который ограничил ввоз оборудования в РФ. Хлебопекарные производства в России зависимы от импортного оборудования, которое преимущественно завозится из стран ЕС, на 80-90% в крупных городах и на 50-70% в регионах, заявил «Коммерсанту» председатель Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. Вице-президент Союза пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что выход есть только в параллельном импорте, однако это приведет к росту издержек, что приведет к подорожанию хлеба. По словам Айдиева, найти замену различной электронике и датчикам к оборудованию будет почти невозможно, а европейские поставщики вряд ли пойдут на продажи в обход санкций. «Мало кто согласится заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций», — добавил он. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков заявил, что почти вся ресторанная отрасль для выпечки использует оборудование из Европы. По его мнению, свободное место на рынке смогут занять производители из Азиатско-Тихоокеанского региона, но, допускает он, могут возникнуть задержки, так как для перехода на новых поставщиков понадобится время. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность в инсулине. Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» в течение полутора-двух месяцев нарастит объемы производства инсулина до 100% от необходимого российскому рынку. «ПСК Фарма» в Московской области открыла новых цех по производству биологических субстанций для лекарств нового поколения, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими тяжелыми заболеваниями.