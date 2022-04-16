Российский боец вынес раненых солдат из горящей машины на Украине

Российский военный спас сослуживцев из загоревшейся машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сержант Денис Краснов спас раненых бойцов из загоревшейся машины в ходе спецоперации на Украине. О его подвиге сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Экипаж боевой машины пехоты под его руководством уничтожил два автомобиля Урал и более 25 украинских националистов. В результате ответного залпа боевая машина сержанта Краснова загорелась. Он эвакуировал из поврежденной машины раненых сослуживцев, вынес их в укрытие и оказал первую медицинскую помощь», — сообщает Минобороны РФ.

Еще одним героем признан старший лейтенант Жанат Касенов. В ходе ведения инженерной разведки он обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, которые минировали дорогу. Касенов атаковал боевиков, несмотря на их численное превосходство. Российские инженеры более двух часов вели бой, после чего противник отступил. После боя российские бойцы разминировали пути прохода российской колонны.

Благодаря мужеству и героизму капитана Сергея Овчара вместе с вверенной ему мотострелковой ротой было отбито нападение украинских радикалов на командный пункт. Мотострелки уничтожили более 10 единиц военной техники и большое число живой силы противника.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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