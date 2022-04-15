В Екатеринбурге виноделы рассказали о влиянии санкций на них

16 апреля 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Виноделы считают, что санкции стали новым толчком к развитию их деятельности на территории России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские виноделы, прибывшие на фестиваль в Екатеринбург, сообщили, что санкции, введенные из-за спецоперации на Украине не сильно отразились на их деятельности. Представители индустрии считают, что сейчас наступило время для роста винодельческих хозяйств. Об этом они рассказали журналистам во время проведения RUSWINEFEST. «От курса доллара у кого-то зависит дрожжи, у кого-то хмель, оборудование, бочки, этикетки. Бумага — это вообще отдельная тема. Поэтому будет рассвет решений, возможно, вы будете видеть расцвет вин и новой упаковки», — сообщил управляющий винодельческим проектом «Долина Лефкадия» Михаил Николаев. Он также считает, что сейчас у виноделов прекрасное время, чтобы сконцентрироваться на том, что у них лучше всего получается. «Все пытались наше вино „импортозамещать“, потому что эта картинка была навязана. Сейчас есть такой момент более творческий. Есть возможность показать себя, а не делать псевдоевропейские вина», — заявил Николаев. В этом его поддерживает сооснователь крымской пивоварни «Якорь» Илья Защук, который уверен, что производителям алкогольных напитков давно пора перейти на новые составы. «Я, когда понял, что мы можем выделиться из Крыма только Крымом, начал делать виноградное пиво. И сейчас мы подмигиваем уральским пивоварам, которые жалуются на отсутствие хмеля», — заявил Защук. Предприниматель рассказал, что при производстве своего пива он использует виноград и российский солод. При этом хмелезависимость у компании практически нулевая, что не ставит под угрозу деятельность пивоварни. В Екатеринбурге 16 апреля стартовал винный фестиваль RUSWINEFEST 2022. Он проходит в международном центре искусств «Главный проспект». Ранее европейские страны начали вводит санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. По мнению президента России Владимира Путина, таким образом западные страны стремятся подорвать экономику Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Российские виноделы, прибывшие на фестиваль в Екатеринбург, сообщили, что санкции, введенные из-за спецоперации на Украине не сильно отразились на их деятельности. Представители индустрии считают, что сейчас наступило время для роста винодельческих хозяйств. Об этом они рассказали журналистам во время проведения RUSWINEFEST. «От курса доллара у кого-то зависит дрожжи, у кого-то хмель, оборудование, бочки, этикетки. Бумага — это вообще отдельная тема. Поэтому будет рассвет решений, возможно, вы будете видеть расцвет вин и новой упаковки», — сообщил управляющий винодельческим проектом «Долина Лефкадия» Михаил Николаев. Он также считает, что сейчас у виноделов прекрасное время, чтобы сконцентрироваться на том, что у них лучше всего получается. «Все пытались наше вино „импортозамещать“, потому что эта картинка была навязана. Сейчас есть такой момент более творческий. Есть возможность показать себя, а не делать псевдоевропейские вина», — заявил Николаев. В этом его поддерживает сооснователь крымской пивоварни «Якорь» Илья Защук, который уверен, что производителям алкогольных напитков давно пора перейти на новые составы. «Я, когда понял, что мы можем выделиться из Крыма только Крымом, начал делать виноградное пиво. И сейчас мы подмигиваем уральским пивоварам, которые жалуются на отсутствие хмеля», — заявил Защук. Предприниматель рассказал, что при производстве своего пива он использует виноград и российский солод. При этом хмелезависимость у компании практически нулевая, что не ставит под угрозу деятельность пивоварни. В Екатеринбурге 16 апреля стартовал винный фестиваль RUSWINEFEST 2022. Он проходит в международном центре искусств «Главный проспект». Ранее европейские страны начали вводит санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. По мнению президента России Владимира Путина, таким образом западные страны стремятся подорвать экономику Российской Федерации.