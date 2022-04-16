Армения решила присоединиться к антироссийским санкциям

16 апреля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

В Армении согласились ввести санкции против РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банки Армении пообещали США поддержать антироссийские санкции. Об этом рассказала посол США в Армении Линн Трейси изданию Hraparak. Как сообщает издание, около месяца назад Трейси провела с руководителями армянских банков встречу, в ходе которой потребовала не пытаться обойти западные санкции и воздержаться от помощи России. «США ценят приверженность Армении международным санкциям и поддерживают регулярные контакты с представителями банковского сектора Армении по этому вопросу», — уточнила посол США в Армении. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, однако изолировать ее не удастся. Он также назвал санкции нелегитимными, сообщает «Газета Кемерова». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Банки Армении пообещали США поддержать антироссийские санкции. Об этом рассказала посол США в Армении Линн Трейси изданию Hraparak. Как сообщает издание, около месяца назад Трейси провела с руководителями армянских банков встречу, в ходе которой потребовала не пытаться обойти западные санкции и воздержаться от помощи России. «США ценят приверженность Армении международным санкциям и поддерживают регулярные контакты с представителями банковского сектора Армении по этому вопросу», — уточнила посол США в Армении. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, однако изолировать ее не удастся. Он также назвал санкции нелегитимными, сообщает «Газета Кемерова».