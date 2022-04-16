Лукашенко обвинил зарубежных дипломатов в фашизме

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Александр Лукашенко пообещал когда-нибудь раскрыть всю правду Фото:

Западные дипломаты ведут фашистскую деятельность посредством ограничений, введенных против Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пообещав когда-нибудь раскрыть подробности.

«Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они [зарубежные дипломаты] здесь делают в Беларуси. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь», — его слова приводит журналист белорусского издания БЕЛТА.

Белорусский лидер также пообещал через время раскрыть, чем конкретно западные дипломаты занимаются в Беларуси, дополняет «Царьград». Он заявил присутствующим, что все «ужаснутся», когда узнают правду.

Ранее Лукашенко ответил на слухи о вхождении Беларуси в состав России. Он считает, что две страны должны создать одно «единство». При этом речи о слиянии государств не идет.

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Западные дипломаты ведут фашистскую деятельность посредством ограничений, введенных против Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пообещав когда-нибудь раскрыть подробности. «Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они [зарубежные дипломаты] здесь делают в Беларуси. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь», — его слова приводит журналист белорусского издания БЕЛТА. Белорусский лидер также пообещал через время раскрыть, чем конкретно западные дипломаты занимаются в Беларуси, дополняет «Царьград». Он заявил присутствующим, что все «ужаснутся», когда узнают правду. Ранее Лукашенко ответил на слухи о вхождении Беларуси в состав России. Он считает, что две страны должны создать одно «единство». При этом речи о слиянии государств не идет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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