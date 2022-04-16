Лукашенко обвинил зарубежных дипломатов в фашизме

Александр Лукашенко пообещал когда-нибудь раскрыть всю правдуФото: YAUHEN YERCHAK, EPA
Западные дипломаты ведут фашистскую деятельность посредством ограничений, введенных против Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пообещав когда-нибудь раскрыть подробности.
«Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они [зарубежные дипломаты] здесь делают в Беларуси. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь», — его слова приводит журналист белорусского издания БЕЛТА.
Белорусский лидер также пообещал через время раскрыть, чем конкретно западные дипломаты занимаются в Беларуси, дополняет «Царьград». Он заявил присутствующим, что все «ужаснутся», когда узнают правду.
Ранее Лукашенко ответил на слухи о вхождении Беларуси в состав России. Он считает, что две страны должны создать одно «единство». При этом речи о слиянии государств не идет.
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Западные дипломаты ведут фашистскую деятельность посредством ограничений, введенных против Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пообещав когда-нибудь раскрыть подробности. «Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они [зарубежные дипломаты] здесь делают в Беларуси. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь», — его слова приводит журналист белорусского издания БЕЛТА. Белорусский лидер также пообещал через время раскрыть, чем конкретно западные дипломаты занимаются в Беларуси, дополняет «Царьград». Он заявил присутствующим, что все «ужаснутся», когда узнают правду. Ранее Лукашенко ответил на слухи о вхождении Беларуси в состав России. Он считает, что две страны должны создать одно «единство». При этом речи о слиянии государств не идет.