Дерипаска предложил новую пенсионную реформу в России

16 апреля 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Основатель «Русала„задумался о пенсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России России нужна новая пенсионная реформа, суть которой сводилась бы к тому, чтобы для людей старше 45 лет в пенсионной системе уже был источник платежей. Об этом заявил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска. «Нужно наполнить активы пенсионной системы так, чтобы для людей старше 45 лет был источник платежей. … У нас же есть эти активы „Газпрома“, „Роснефти“, остальных государственных компаний. Их нужно как-то реструктурировать. … Сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании гораздо лучше. И собственником этой компании, скорее всего, должен стать Пенсионный фонд», — заявил Дерипаска в интервью изданию «Эксперт». По его словам, «должно быть профессиональное управление этими бумагами (активами компаний) для получения дохода. «Это очень важный шаг, который именно сейчас нужно сделать, — наполнить активами пенсионную систему. А тем, кто младше 45 или таким активным ребятам типа меня сказать — зарабатывайте сами. Вот вам накопительная система и схема, на которую мы никак не решимся. Нам нужны разумные пассивы, которые вкладываются исходя из рентабельности проекта», — отметил он. Ранее Дерипаска предлагал сократить количество служащих в государственных и силовых структурах России. В ходе поездки в Краснодарский край в начале апреля бизнесмен заявлял, что «нужно порезать госаппарат в два раза, силовые и правоохранительные структуры — в три-пять раз, чтобы избавиться от бремени ненужных расходов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

России нужна новая пенсионная реформа, суть которой сводилась бы к тому, чтобы для людей старше 45 лет в пенсионной системе уже был источник платежей. Об этом заявил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска. «Нужно наполнить активы пенсионной системы так, чтобы для людей старше 45 лет был источник платежей. … У нас же есть эти активы „Газпрома“, „Роснефти“, остальных государственных компаний. Их нужно как-то реструктурировать. … Сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании гораздо лучше. И собственником этой компании, скорее всего, должен стать Пенсионный фонд», — заявил Дерипаска в интервью изданию «Эксперт». По его словам, «должно быть профессиональное управление этими бумагами (активами компаний) для получения дохода. «Это очень важный шаг, который именно сейчас нужно сделать, — наполнить активами пенсионную систему. А тем, кто младше 45 или таким активным ребятам типа меня сказать — зарабатывайте сами. Вот вам накопительная система и схема, на которую мы никак не решимся. Нам нужны разумные пассивы, которые вкладываются исходя из рентабельности проекта», — отметил он. Ранее Дерипаска предлагал сократить количество служащих в государственных и силовых структурах России. В ходе поездки в Краснодарский край в начале апреля бизнесмен заявлял, что «нужно порезать госаппарат в два раза, силовые и правоохранительные структуры — в три-пять раз, чтобы избавиться от бремени ненужных расходов».