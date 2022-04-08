Дерипаска предложил сократить число чиновников и силовиков РФ

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерипаска предлагает развивать экономику, но для этого нужно сократить госаппарат Фото:

Количество служащих, находящихся в госструктурах и силовых структурах России, необходимо сократить в несколько раз. Так считает российский бизнесмен, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска.

«Нужно порезать госаппарат в два раза. Нужно порезать силовые и правоохранительные структуры в три-пять раз. Нужно избавиться от бремени ненужных расходов», — отметил он в ходе поездки в Краснодарский край, слова Дерипаски приводит ТАСС.

Он убежден, что Россия способна построить успешную экономику. Но основная задача — строить суда, локомотивы, порты, развивать бизнес в РФ. В этом случае можно получить экспортные контракты с другими странами и развитие рыночных отношений.

Ранее Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь, уточняет телеканал 360. Для этого, по его мнению, подходят такие города как Новосибирск и Красноярск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание бизнесмена. Он заявил, что Дерипаска имеет право на собственную точку зрения, передает деловое издание «Взгляд».

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Количество служащих, находящихся в госструктурах и силовых структурах России, необходимо сократить в несколько раз. Так считает российский бизнесмен, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска. «Нужно порезать госаппарат в два раза. Нужно порезать силовые и правоохранительные структуры в три-пять раз. Нужно избавиться от бремени ненужных расходов», — отметил он в ходе поездки в Краснодарский край, слова Дерипаски приводит ТАСС. Он убежден, что Россия способна построить успешную экономику. Но основная задача — строить суда, локомотивы, порты, развивать бизнес в РФ. В этом случае можно получить экспортные контракты с другими странами и развитие рыночных отношений. Ранее Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь, уточняет телеканал 360. Для этого, по его мнению, подходят такие города как Новосибирск и Красноярск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание бизнесмена. Он заявил, что Дерипаска имеет право на собственную точку зрения, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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