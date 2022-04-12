Жители Мариуполя: боевикам «Азова»* приказали уничтожить город

Техника националистов стреляла по центру Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У боевиков «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) был приказ уничтожить Мариуполь. Об этом рассказала местная жительница.

«Потому что нас просто уничтожали как могли… Они сказали: «Уматывайте. У нас приказ стереть Мариуполь с лица земли». Мы к ним подбегали, говорили: «Ребята, что вы делаете?». Они: «У нас приказ «знищити» (уничтожить) Мариуполь», — сообщила жительница, передает Пятый канал.

По ее словам, жители Мариуполя ждали прихода российской армии. Техника боевиков заезжала на улицу и открывала огонь в сторону центра Мариуполя, отметила женщина. Сейчас город зачистили от националистов и жители начинают возвращаться к мирной жизни.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан, сообщал глава государства. Военные Чечни планируют закончить зачистку Мариуполя от ВСУ и националистов к концу мая, сообщал URA.RU командир добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханов. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Мариуполь освобожден на 98%.