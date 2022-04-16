The Economist: союзники США перестают поддерживать их политику

17 апреля 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Страны, не поддерживающие антироссийскую политику, считают, что США преувеличивают значимость конфликта на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ряд стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки отказываются поддерживать антироссийскую политику США. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist. «В Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке даже давние союзники и клиенты США отвергают их просьбы о введении санкций против России или просто о ее критике», — говорится в статье журнала. Уточняется, что среди этих союзников числятся такие влиятельные государства, как Турция и Индия. По словам автора материала, многие страны воздерживаются от критики в адрес России из-за коммерческих стимулов, идеологических обязательств, стратегических амбиций или страха. «У Турции, например, есть экономические причины держаться в стороне — она покупает 45% своего газа у России», — подчеркивает он. У Индии, в свою очередь, есть традиция нейтралитета в глобальном конфликте, стратегический приоритет, направленный на противостояние Китаю и зависимость от российской военной техники, добавил он. Несогласные с США страны считают, что конфликт на Украине не является настоящей глобальной проблемой, а Запад попросту на нем зациклился. «На Ближнем Востоке и в Турции озабоченность Запада суверенитетом Украины рассматривается как своекорыстная и лицемерная, отчасти в свете войны Америки в Ираке и бомбардировок Ливии под руководством НАТО в 2011 году», — заметил автор статьи. В материале подчеркивается, что сравнение теплого приема украинских беженцев в Европе с тем, что был оказан сирийским беженцам «заставляет закатить глаза». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Обозреватель Vox Джен Кирби заявил, что Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с РФ, несмотря на санкции Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Ряд стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки отказываются поддерживать антироссийскую политику США. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist. «В Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке даже давние союзники и клиенты США отвергают их просьбы о введении санкций против России или просто о ее критике», — говорится в статье журнала. Уточняется, что среди этих союзников числятся такие влиятельные государства, как Турция и Индия. По словам автора материала, многие страны воздерживаются от критики в адрес России из-за коммерческих стимулов, идеологических обязательств, стратегических амбиций или страха. «У Турции, например, есть экономические причины держаться в стороне — она покупает 45% своего газа у России», — подчеркивает он. У Индии, в свою очередь, есть традиция нейтралитета в глобальном конфликте, стратегический приоритет, направленный на противостояние Китаю и зависимость от российской военной техники, добавил он. Несогласные с США страны считают, что конфликт на Украине не является настоящей глобальной проблемой, а Запад попросту на нем зациклился. «На Ближнем Востоке и в Турции озабоченность Запада суверенитетом Украины рассматривается как своекорыстная и лицемерная, отчасти в свете войны Америки в Ираке и бомбардировок Ливии под руководством НАТО в 2011 году», — заметил автор статьи. В материале подчеркивается, что сравнение теплого приема украинских беженцев в Европе с тем, что был оказан сирийским беженцам «заставляет закатить глаза». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Обозреватель Vox Джен Кирби заявил, что Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с РФ, несмотря на санкции Запада.