Vox: Индия готова дружить с Россией, несмотря на желания Запада

19 марта 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Индия старается сохранить долгосрочные отношения с Россией, несмотря на дружбу с США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с Россией, несмотря на санкции Запада против России. Это в своей статье отметил обозреватель американского издания Vox Джен Кирби. «Индия привыкла к таким ситуациям. В годы холодной войны она придерживалась тактики „неприсоединения“, старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав и сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент», — отмечает Кирби. Обозреватель обратил внимание на то, что Индия воздержалась от голосования Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию, осуждающую Россию за проведение спецоперации на Украине. Помимо этого, страна продолжает торговлю с Россией и ведет переговоры о покупке российской нефти со скидкой. Ранее Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российские власти за проведение спецоперации на Украине. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин начал специальную операцию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины. После чего страны Евросоюза и США начали вводить масштабные санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что «шаги, с расчетом на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — войны экономическими, политическими и информационными средствами». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с Россией, несмотря на санкции Запада против России. Это в своей статье отметил обозреватель американского издания Vox Джен Кирби. «Индия привыкла к таким ситуациям. В годы холодной войны она придерживалась тактики „неприсоединения“, старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав и сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент», — отмечает Кирби. Обозреватель обратил внимание на то, что Индия воздержалась от голосования Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию, осуждающую Россию за проведение спецоперации на Украине. Помимо этого, страна продолжает торговлю с Россией и ведет переговоры о покупке российской нефти со скидкой. Ранее Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российские власти за проведение спецоперации на Украине. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин начал специальную операцию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины. После чего страны Евросоюза и США начали вводить масштабные санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что «шаги, с расчетом на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии — войны экономическими, политическими и информационными средствами».