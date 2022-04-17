В Харькове демонтировали памятник маршалу Жукову

17 апреля 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Бюст Георгия Жукова отвезли на свалку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости». «Бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля. Все произошло мгновенно», — сообщила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. Издание отмечает, что бюст отвезли на свалку. Памятник демонтировали представители спецподразделения Kraken полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), сообщил в своем telegram-канале лидер харьковского нацкорпуса Константин Немичев. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, одной из причин спецоперации стал геноцид русскоязычного населения Донбасса. В украинских школах предложили отменить с нового учебного года русский язык. С инициативой выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Аналогичное мнение высказывал мэр Житомира Сергей Сухомлин. Также на Украине хотят запретить российскую музыку на телевидении и радио. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости». «Бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля. Все произошло мгновенно», — сообщила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. Издание отмечает, что бюст отвезли на свалку. Памятник демонтировали представители спецподразделения Kraken полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), сообщил в своем telegram-канале лидер харьковского нацкорпуса Константин Немичев. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, одной из причин спецоперации стал геноцид русскоязычного населения Донбасса. В украинских школах предложили отменить с нового учебного года русский язык. С инициативой выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Аналогичное мнение высказывал мэр Житомира Сергей Сухомлин. Также на Украине хотят запретить российскую музыку на телевидении и радио.