На Украине требуют запретить российскую музыку на радио и ТВ

Российские треки хотят запретить на украинском радио Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Украины предложили запретить российскую музыку на телевидении и радио. Такой законопроект внесли в Верховную раду Украины.

«Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно части песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах и запрета воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора», — сообщается на сайте Верховной рады, в которую поступил документ. Инициаторами стали народные депутаты Украины.

Предлагается запретить российскую музыку, в том числе ее исполнение гражданами и резидентами РФ. Треки перестанут проигрывать по радио и телевидению, в развлекательных и образовательных учреждениях, кинотеатрах, транспорте и других общественных пространствах.

Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации, отмечал президент РФ Владимир Путин. Из-за этого другие страны ввели санкции в отношении РФ. По словам главы государства целью является «отмена России» и всего, что с ней связано. Ранее Мэр Житомира Сергей Сухомлин предложил с 1 сентября перестать изучать русский язык в школах, передает «Царьград». На Украине действует запрет на русский язык, принятый в 2022 году. Из-за этого СМИ могут публиковать материалы только на украинском языке. Обслуживание в общепите на русском языке также не допускается. Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень предложил поменять города с русскоязычными названиями, сообщает Life .

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