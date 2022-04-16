Ушедшему из свердловского заксобрания депутату нашли сменщика

17 апреля 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Свердловским депутатом от «Новых людей» снова станет бизнесмен Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутатское место от партии «Новые люди» в свердловском заксобрании, освободившееся с уходом ресторатора Ивана Зайченко, займет бизнесмен, директор НПО «Углекокс» Владимир Загайнов. Его кандидатуру поддержало областное отделение партии, сообщил URA.RU глава фракции «Новых людей» в заксо Рант Агаджанян. «Мы поддержали кандидатуру Владимира Загайнова. Его территориальная группа [на выборах в сентябре 2021 года] набрала больше всех голосов», — рассказал Агаджанян. В ходе прошлогодней кампании Загайнов возглавлял Верх-Исетскую территориальную группу — самую успешную для «Новых людей». И тогда ожидалось, что по итогам распределения мандатов именно он станет одним из двух депутатов от партии. Однако в заксобрание было решено отправить Агаджаняна и Зайченко. Для окончательного перехода Загайнова в парламент «Новым людям» необходимо дождаться официальной отставки Зайченко. Утверждена она будет на ближайшем заседании заксо 19 апреля. Только после этого, согласно юридическим правилам, партия может выдвинуть кандидатуру Загайнова. Иван Зайченко, владелец сети ресторанов «Сушкоф» и магазинов «ЖизньМарт», объявил о сложении депутатских полномочий 15 апреля. Сам он связал решение с невозможностью «в нынешней обстановке выполнить свои предвыборные обещания». Иную причину озвучила пресс-служба «Новых людей»: комментируя отставку Зайченко, там заявили, что бизнесмен захотел «сконцентрироваться на работе своих предприятий». Депутатом заксобрания Зайченко пробыл чуть больше полугода. На первом же заседании он высказал разочарование своим присутствием в парламенте. Тогда же ресторатор заявил, что не видит смысла в существовании заксо, чем, по слухам, настроил против себя опытных депутатов. Однако позднее конфликт удалось погасить благодаря вмешательству спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Депутатское место от партии «Новые люди» в свердловском заксобрании, освободившееся с уходом ресторатора Ивана Зайченко, займет бизнесмен, директор НПО «Углекокс» Владимир Загайнов. Его кандидатуру поддержало областное отделение партии, сообщил URA.RU глава фракции «Новых людей» в заксо Рант Агаджанян. «Мы поддержали кандидатуру Владимира Загайнова. Его территориальная группа [на выборах в сентябре 2021 года] набрала больше всех голосов», — рассказал Агаджанян. В ходе прошлогодней кампании Загайнов возглавлял Верх-Исетскую территориальную группу — самую успешную для «Новых людей». И тогда ожидалось, что по итогам распределения мандатов именно он станет одним из двух депутатов от партии. Однако в заксобрание было решено отправить Агаджаняна и Зайченко. Для окончательного перехода Загайнова в парламент «Новым людям» необходимо дождаться официальной отставки Зайченко. Утверждена она будет на ближайшем заседании заксо 19 апреля. Только после этого, согласно юридическим правилам, партия может выдвинуть кандидатуру Загайнова. Иван Зайченко, владелец сети ресторанов «Сушкоф» и магазинов «ЖизньМарт», объявил о сложении депутатских полномочий 15 апреля. Сам он связал решение с невозможностью «в нынешней обстановке выполнить свои предвыборные обещания». Иную причину озвучила пресс-служба «Новых людей»: комментируя отставку Зайченко, там заявили, что бизнесмен захотел «сконцентрироваться на работе своих предприятий». Депутатом заксобрания Зайченко пробыл чуть больше полугода. На первом же заседании он высказал разочарование своим присутствием в парламенте. Тогда же ресторатор заявил, что не видит смысла в существовании заксо, чем, по слухам, настроил против себя опытных депутатов. Однако позднее конфликт удалось погасить благодаря вмешательству спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной.