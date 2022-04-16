16 апреля 2022
15 апреля 2022

В Кургане перед Днем Победы рушится Вечный огонь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, мама с ребенком, день пограничника, вечная память, вечный огонь, 9 мая
Курганский мемориал Вечный огонь разрушается накануне Дня Победы (архивное фото) Фото:

Курганцы заметили разрушение на обелиске Победы, у подножия которого горит Вечный огонь. Мемориал расположен по улице Пушкина в Кургане. Об этом свидетельствует фото, размещенное в паблике «ВКонтакте» «Типичный Курган».

«Мемориал „Вечный огонь“ не в лучшем состоянии», — гласит подпись к снимку. На фотографии видно, что у передней части памятника отпала облицовочная плитка. До празднования Дня Победы остается три недели. Обычно в Кургане в этом месте проводятся все памятные церемонии.

Редакция URA.RU запросила в пресс-службе городской администрации комментарий о состоянии данного памятника и сроках его ремонта. На момент написания новости ответ от представителей мэрии не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане осыпается недавно построенная набережная. Также курганские власти продают разрушающийся памятник архитектуры.

Отпавшая плитка у Вечного огня на обелиске Победы в Кургане
Фото:

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Курганцы заметили разрушение на обелиске Победы, у подножия которого горит Вечный огонь. Мемориал расположен по улице Пушкина в Кургане. Об этом свидетельствует фото, размещенное в паблике «ВКонтакте» «Типичный Курган». «Мемориал „Вечный огонь“ не в лучшем состоянии», — гласит подпись к снимку. На фотографии видно, что у передней части памятника отпала облицовочная плитка. До празднования Дня Победы остается три недели. Обычно в Кургане в этом месте проводятся все памятные церемонии. Редакция URA.RU запросила в пресс-службе городской администрации комментарий о состоянии данного памятника и сроках его ремонта. На момент написания новости ответ от представителей мэрии не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане осыпается недавно построенная набережная. Также курганские власти продают разрушающийся памятник архитектуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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