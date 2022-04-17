Кадыров сравнил режим на Украине с Чечней 1990-х. «Надо уничтожить нациков»

17 апреля 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров призвал уничтожить националистов на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине у власти находится бандитская группировка, подобное происходило в Чечне в 1990-х годах, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что националистов на Украине нужно уничтожить. «На Украине нет власти, там есть бандитская группировка, которая в свое время была в Чечне. Их тоже снабжали и давали им оружие. Они убивали стариков и мирных граждан, то же самое продолжается на Украине. Если они останутся живы, то проблема останется. Надо нациков уничтожить», — сказал Кадыров на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, после этого нужно назначить там временно исполняющего обязанности главы территории и начинать формировать власть, как это было в Чечне. Он заявил, что нацистов будут преследовать и уничтожать. Кадыров посоветовал им бежать, если у них еще есть такая возможность. На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей и размещают огневые позиции в жилых кварталах. Ранее Кадыров сообщал, как принял сторону России в чеченской войне. По его словам, он и его соратники начали бороться боевиками-сепаратистами после заявления Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На Украине у власти находится бандитская группировка, подобное происходило в Чечне в 1990-х годах, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что националистов на Украине нужно уничтожить. «На Украине нет власти, там есть бандитская группировка, которая в свое время была в Чечне. Их тоже снабжали и давали им оружие. Они убивали стариков и мирных граждан, то же самое продолжается на Украине. Если они останутся живы, то проблема останется. Надо нациков уничтожить», — сказал Кадыров на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, после этого нужно назначить там временно исполняющего обязанности главы территории и начинать формировать власть, как это было в Чечне. Он заявил, что нацистов будут преследовать и уничтожать. Кадыров посоветовал им бежать, если у них еще есть такая возможность. На Украине проходит спецоперация РФ с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей и размещают огневые позиции в жилых кварталах. Ранее Кадыров сообщал, как принял сторону России в чеченской войне. По его словам, он и его соратники начали бороться боевиками-сепаратистами после заявления Путина о необходимости «закончить чеченскую войну».