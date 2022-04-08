Банкам РФ вновь разрешат продавать иностранную валюту россиянам

09 апреля 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Российские банки смогут продавать валюту, поступившую в кассы после 9 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Центробанк РФ разрешит российским банкам продавать наличную валюту гражданам. Ограничение на продажу будет снято с 18 апреля. «Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам», — говорится в пресс-релизе Центробанка. Однако уточняется, что продавать разрешается только те наличные, которые поступили в кассы банков не раньше 9 апреля. Также россияне, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта смогут вывести из них средства не только в долларах, но и в евро. Общий лимит для вывода иностранной валюты в размере 10 тысяч долларов сохранятеся. Снять деньги можно будет с 11 апреля. Ранее в ЕС также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Центробанк ограничил валютные переводы за рубеж. С 9 марта по 9 сентября Банк России из-за введения жестких санкций ввел особый порядок выдачи валютных вкладов. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу тем кредиторам, которые находятся в странах, поддерживающих антироссийские санкции, будут проводиться только с разрешения правительственной комиссии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк РФ разрешит российским банкам продавать наличную валюту гражданам. Ограничение на продажу будет снято с 18 апреля. «Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам», — говорится в пресс-релизе Центробанка. Однако уточняется, что продавать разрешается только те наличные, которые поступили в кассы банков не раньше 9 апреля. Также россияне, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта смогут вывести из них средства не только в долларах, но и в евро. Общий лимит для вывода иностранной валюты в размере 10 тысяч долларов сохранятеся. Снять деньги можно будет с 11 апреля. Ранее в ЕС также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Центробанк ограничил валютные переводы за рубеж. С 9 марта по 9 сентября Банк России из-за введения жестких санкций ввел особый порядок выдачи валютных вкладов. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу тем кредиторам, которые находятся в странах, поддерживающих антироссийские санкции, будут проводиться только с разрешения правительственной комиссии.