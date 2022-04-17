Сбер: мошенники из Украины устроили атаку на карты россиян

18 апреля 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

Сбербанк остановил атаку украинского разработчика на карты россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сбербанк после начала спецоперации России на Украине остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который за раз попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов. «Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту», — рассказал Кузнецов в интервью РИА «Новости». Банку удалось выяснить, что атаку организовал разработчик мобильных приложений из Украины. Компания, имея около 50 официальных приложений, собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов. «В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных. Мы отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний», — сообщил зампред правительства банка. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ. Позднее в ответ на эти действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous. В МИД РФ пригрозили серьезными последствиями зачинщикам кибервойны. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Сбербанк после начала спецоперации России на Украине остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который за раз попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов. «Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту», — рассказал Кузнецов в интервью РИА «Новости». Банку удалось выяснить, что атаку организовал разработчик мобильных приложений из Украины. Компания, имея около 50 официальных приложений, собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов. «В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных. Мы отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний», — сообщил зампред правительства банка. С начала спецоперации на Украине сайты правительственных учреждений и других организаций не раз подвергались хакерским атакам. Хакеры взломали сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Также, атаке подверглись крупные СМИ. Позднее в ответ на эти действия российские хакеры из Killnet взломали сайт группировки Anonymous. В МИД РФ пригрозили серьезными последствиями зачинщикам кибервойны.