В Кургане появились пробки из-за ремонта моста. Видео

18 апреля 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Из-за ремонта Некрасовского моста в Кургане образовались пробки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане образовались пробки из-за ремонта путепровода по улице Пролетарской, известного среди жителей города как Некрасовский мост. О затрудненном движении с утра 18 апреля URA.RU сообщили курганцы. «Начали ремонтировать Некрасовский мост. Перекрыли две полосы, и конечно же, пробки стали больше. Сегодня стояли около 20 минут. Пробка начиналась от остановки „Девятая школа“ на улице Дзержинского и до самого моста», — рассказал один из водителей. Другой автовладелец добавил, на этом участке в «часы-пик» постоянно пробки. Из-за ремонтных работ они станут еще больше. «Из дома придется выезжать на полчаса раньше», — уточнил житель города. По данным пресс-службы городской администрации, подрядчик должен отремонтировать опоры, пролеты, лестницы. Заменить ограждения на пролетном строении, привести в порядок тротуары и покрытие моста. Сумма контракта — 55 млн рублей. Работы завершат 15 октября этого года. Движение будут закрывать полосами. Ранее URA.RU сообщало, что ремонт путепровода на улице Пролетарская в Кургане будет делать тюменская компания «Альфа Строй». Электронный аукцион по поиску подрядчика на этот объект городские власти объявляли несколько раз. В сентябре 2019 года специалисты признали Некрасовский мост небезопасным и требующим ремонта, но найти подрядчика на его текущий ремонт с первой попытки тогда также не удалось. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане образовались пробки из-за ремонта путепровода по улице Пролетарской, известного среди жителей города как Некрасовский мост. О затрудненном движении с утра 18 апреля URA.RU сообщили курганцы. «Начали ремонтировать Некрасовский мост. Перекрыли две полосы, и конечно же, пробки стали больше. Сегодня стояли около 20 минут. Пробка начиналась от остановки „Девятая школа“ на улице Дзержинского и до самого моста», — рассказал один из водителей. Другой автовладелец добавил, на этом участке в «часы-пик» постоянно пробки. Из-за ремонтных работ они станут еще больше. «Из дома придется выезжать на полчаса раньше», — уточнил житель города. По данным пресс-службы городской администрации, подрядчик должен отремонтировать опоры, пролеты, лестницы. Заменить ограждения на пролетном строении, привести в порядок тротуары и покрытие моста. Сумма контракта — 55 млн рублей. Работы завершат 15 октября этого года. Движение будут закрывать полосами. Ранее URA.RU сообщало, что ремонт путепровода на улице Пролетарская в Кургане будет делать тюменская компания «Альфа Строй». Электронный аукцион по поиску подрядчика на этот объект городские власти объявляли несколько раз. В сентябре 2019 года специалисты признали Некрасовский мост небезопасным и требующим ремонта, но найти подрядчика на его текущий ремонт с первой попытки тогда также не удалось.