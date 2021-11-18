Тюменцы будут ремонтировать мост в центре Кургана

Ремонтом путепровода на улице Пролетарская в Кургане, известного среди жителей города как Некрасовский мост, займется тюменская компания «Альфа Строй». Она стала единственным участником объявленного городскими властями аукциона. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
«Аукцион в электронной форме по объекту закупки „Выполнение работ по ремонту путепровода на улице Пролетарская в городе Кургане“ признается несостоявшимся. Контракт заключается с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем: ООО „Альфа Строй“», — указано в протоколе, опубликованном на портале госзакупок.
Стоимость работ по ремонту моста составит 55,1 млн рублей. «Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик мостового сооружения и его безопасной эксплуатации», — говорится в аукционной документации. Срок выполнения работ: с 1 марта 2022 года по 15 октября 2022 года.
Ранее власти Кургана уже пытались найти подрядчика на ремонт путепровода, но на объявленный ими аукцион не заявлялся ни один участник. В пресс-службе мэрии Кургана поясняли URA.RU, что к работам приступят в 2022 году с началом ремонтно-строительного сезона. Движение будут закрывать полосами.
В сентябре 2019 года специалисты признали Некрасовский мост небезопасным и требующим ремонта, но найти подрядчика на его текущий ремонт с первой попытки тогда также не удалось. В июне на путепроводе обрушилось несколько пролетов перильного ограждения. Некрасовский мост расположен на одной из самых оживленных магистралей в Кургане над железнодорожными путями. Его построили в 1977—1978 годах после того, как старый путепровод разрушил сошедший с рельсов поезд.
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