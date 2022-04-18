В Госдуме хотят регулировать работу продленок в школах

18 апреля 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Группы продленного дня есть только в трети школ, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме РФ внесен законопроект, регулирующий работу продленок в школах. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Предлагается следующее: решение об открытии групп принимается образовательной организацией с учетом мнения родителей. Наряду с присмотром и уходом за детьми должны осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и др. В случае принятия закона группы продленного дня станут частью образовательного процесса», — написал Володин. Спикер Госдумы заявил, что для снижения родительской платы будет установлено право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня. По словам Володина, сейчас группы продленного дня есть только в трети школ. Ранее президенту России Владимиру Путину предложили ввести продленку в каждой школе. С такой инициативой выступил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Володин поддержал эту инициативу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Госдуме РФ внесен законопроект, регулирующий работу продленок в школах. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Предлагается следующее: решение об открытии групп принимается образовательной организацией с учетом мнения родителей. Наряду с присмотром и уходом за детьми должны осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и др. В случае принятия закона группы продленного дня станут частью образовательного процесса», — написал Володин. Спикер Госдумы заявил, что для снижения родительской платы будет установлено право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня. По словам Володина, сейчас группы продленного дня есть только в трети школ. Ранее президенту России Владимиру Путину предложили ввести продленку в каждой школе. С такой инициативой выступил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Володин поддержал эту инициативу.