Депутат объяснил, как будут штрафовать курганцев по-новому

18 апреля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

С 1 сентября в регионе будут штрафовать и тех, кто шумит днем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области после введения новых ограничений, связанных с шумом, будут штрафовать, если административная комиссия признает того, на кого пожаловались в полицию, виновным. Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы от партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «По действующему законодательству составляют протоколы: полиция, должностные лица органов местного самоуправления, <…> и должностные лица правительства области. Лицо, считающее, что его право нарушено, может обращаться к ним», — рассказал Вяткин, представлявший на заседании облдумы законопроект, после одобрения которого увеличилось количество часов, когда нельзя шуметь в регионе. Он добавил, что эти протоколы рассматривают административные комиссии органов местного самоуправления, где решают, виновен ли нарушитель, и выносят постановление об административной ответственности. По словам Вяткина, гражданину проще всего вызвать полицию, сотрудники которой зафиксируют факт правонарушения. Все обстоятельства выясняют во время составления протокола. Он отметил, что учитываются свидетельские показания, видеозаписи и другие доказательства. Вяткин добавил, что практика таких административных дел уже отработана, С 1 сентября в регионе нельзя будет шуметь каждый день в зимнее время с 22:00 до 8:00, в летнее время — с 23:00 до 7:00, в рабочие дни и субботу — с 13:00 до 15:00. В эти же периоды времени, а также в воскресенье и в праздничные дни не допускается проведение ремонтных работ в многоквартирных домах. Пока штрафы грозят тем, кто нарушает тишину с 23:00 до 7:00. Нарушителям грозит штраф до 4000 рублей, а если это юрлицо — до 100 000 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа будет больше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жителей Курганской области после введения новых ограничений, связанных с шумом, будут штрафовать, если административная комиссия признает того, на кого пожаловались в полицию, виновным. Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы от партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «По действующему законодательству составляют протоколы: полиция, должностные лица органов местного самоуправления, <…> и должностные лица правительства области. Лицо, считающее, что его право нарушено, может обращаться к ним», — рассказал Вяткин, представлявший на заседании облдумы законопроект, после одобрения которого увеличилось количество часов, когда нельзя шуметь в регионе. Он добавил, что эти протоколы рассматривают административные комиссии органов местного самоуправления, где решают, виновен ли нарушитель, и выносят постановление об административной ответственности. По словам Вяткина, гражданину проще всего вызвать полицию, сотрудники которой зафиксируют факт правонарушения. Все обстоятельства выясняют во время составления протокола. Он отметил, что учитываются свидетельские показания, видеозаписи и другие доказательства. Вяткин добавил, что практика таких административных дел уже отработана, С 1 сентября в регионе нельзя будет шуметь каждый день в зимнее время с 22:00 до 8:00, в летнее время — с 23:00 до 7:00, в рабочие дни и субботу — с 13:00 до 15:00. В эти же периоды времени, а также в воскресенье и в праздничные дни не допускается проведение ремонтных работ в многоквартирных домах. Пока штрафы грозят тем, кто нарушает тишину с 23:00 до 7:00. Нарушителям грозит штраф до 4000 рублей, а если это юрлицо — до 100 000 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа будет больше.