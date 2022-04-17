В ХМАО власти запускают конкурс по выборам мэра

Дума Югорска соберется 18 апреля на внеочередное заседание ради объявления запуска процедуры по выборам главы города. Информация об этом содержится на ее официальном сайте.
«На заседании будут рассматриваться следующие вопросы: «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Югорска О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Югорска», — указано на сайте думы Югорска.
В аппарате представительного органа власти Югорска отказались от комментариев для URA.RU о конкретных сроках проведения процедуры выборов мэра и о том, кто войдет в состав конкурсной комиссии до окончания заседания думы. В управлении внутренней политики и общественных связей администрации Югорска также воздержались от комментариев.
Ранее URA.RU сообщало, что прежний мэр Андрей Бородкин ушел в отставку. По информации инсайдеров, главным фаворитом на пост главы Югорска является депутат Тюменской областной Думы Юрий Холманский.
Дума Югорска соберется 18 апреля на внеочередное заседание ради объявления запуска процедуры по выборам главы города. Информация об этом содержится на ее официальном сайте. «На заседании будут рассматриваться следующие вопросы: «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Югорска О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Югорска», — указано на сайте думы Югорска. В аппарате представительного органа власти Югорска отказались от комментариев для URA.RU о конкретных сроках проведения процедуры выборов мэра и о том, кто войдет в состав конкурсной комиссии до окончания заседания думы. В управлении внутренней политики и общественных связей администрации Югорска также воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало, что прежний мэр Андрей Бородкин ушел в отставку. По информации инсайдеров, главным фаворитом на пост главы Югорска является депутат Тюменской областной Думы Юрий Холманский.