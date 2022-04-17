В ХМАО власти запускают конкурс по выборам мэра

Власти Югорска объявят о старте выборов мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дума Югорска соберется 18 апреля на внеочередное заседание ради объявления запуска процедуры по выборам главы города. Информация об этом содержится на ее официальном сайте.

«На заседании будут рассматриваться следующие вопросы: «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Югорска О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Югорска», — указано на сайте думы Югорска.

В аппарате представительного органа власти Югорска отказались от комментариев для URA.RU о конкретных сроках проведения процедуры выборов мэра и о том, кто войдет в состав конкурсной комиссии до окончания заседания думы. В управлении внутренней политики и общественных связей администрации Югорска также воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний мэр Андрей Бородкин ушел в отставку. По информации инсайдеров, главным фаворитом на пост главы Югорска является депутат Тюменской областной Думы Юрий Холманский.