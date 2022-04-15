Депутат Тюменской областной Думы и экс-заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Югорск» Юрий Холманский рассматривается на должность главы Югорска и даже прошел согласование у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте ХМАО.
«Холманский много лет проработал в Югорске, весьма уважаем местными элитами, имеет богатый управленческий опыт, член „Единой России“. Кандидатура на роль глава города со всех сторон подходящая», — считает один инсайдер.
Другой собеседник URA.RU, близкий к региональному правительству, сообщил, что Холманский уже согласован на уровне главы региона. «По Югорску все решения приняты. Кандидат встретился с губернатором и согласован. 18 апреля будет объявлен конкурс, а дальше процедура избрания. Эксцессов быть не должно», — убежден источник. Сам Холманский отказался от комментариев по телефону. Директор департамента внешних, общественных связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что в марте прежний глава Югорска Андрей Бородкин ушел с поста градоначальника. Свою отставку он объяснил личными мотивами.
Депутат Тюменской областной Думы и экс-заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Югорск» Юрий Холманский рассматривается на должность главы Югорска и даже прошел согласование у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте ХМАО. «Холманский много лет проработал в Югорске, весьма уважаем местными элитами, имеет богатый управленческий опыт, член „Единой России“. Кандидатура на роль глава города со всех сторон подходящая», — считает один инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к региональному правительству, сообщил, что Холманский уже согласован на уровне главы региона. «По Югорску все решения приняты. Кандидат встретился с губернатором и согласован. 18 апреля будет объявлен конкурс, а дальше процедура избрания. Эксцессов быть не должно», — убежден источник. Сам Холманский отказался от комментариев по телефону. Директор департамента внешних, общественных связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в марте прежний глава Югорска Андрей Бородкин ушел с поста градоначальника. Свою отставку он объяснил личными мотивами.