Депутат Тюменской областной Думы займет кресло мэра в ХМАО. Инсайд

15 апреля 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Депутат Тюменской областной Думы Юрий Холманский может возглавить Югорск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Тюменской областной Думы и экс-заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Югорск» Юрий Холманский рассматривается на должность главы Югорска и даже прошел согласование у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте ХМАО. «Холманский много лет проработал в Югорске, весьма уважаем местными элитами, имеет богатый управленческий опыт, член „Единой России“. Кандидатура на роль глава города со всех сторон подходящая», — считает один инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к региональному правительству, сообщил, что Холманский уже согласован на уровне главы региона. «По Югорску все решения приняты. Кандидат встретился с губернатором и согласован. 18 апреля будет объявлен конкурс, а дальше процедура избрания. Эксцессов быть не должно», — убежден источник. Сам Холманский отказался от комментариев по телефону. Директор департамента внешних, общественных связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в марте прежний глава Югорска Андрей Бородкин ушел с поста градоначальника. Свою отставку он объяснил личными мотивами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутат Тюменской областной Думы и экс-заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром трансгаз Югорск» Юрий Холманский рассматривается на должность главы Югорска и даже прошел согласование у губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте ХМАО. «Холманский много лет проработал в Югорске, весьма уважаем местными элитами, имеет богатый управленческий опыт, член „Единой России“. Кандидатура на роль глава города со всех сторон подходящая», — считает один инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к региональному правительству, сообщил, что Холманский уже согласован на уровне главы региона. «По Югорску все решения приняты. Кандидат встретился с губернатором и согласован. 18 апреля будет объявлен конкурс, а дальше процедура избрания. Эксцессов быть не должно», — убежден источник. Сам Холманский отказался от комментариев по телефону. Директор департамента внешних, общественных связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в марте прежний глава Югорска Андрей Бородкин ушел с поста градоначальника. Свою отставку он объяснил личными мотивами.