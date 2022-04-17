Суд вступился за епархию в споре со сторонниками отца Сергия

Екатеринбургская епархия теперь имеет полное право распоряжаться 12 зданиями Среднеуральского женского монастыря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области признал, что Екатеринбургская епархия имеет законное право на 12 зданий Среднеуральского женского монастыря из 14 существующих. Информация об этом содержится на сайте суда.

«Признать право собственности централизованной религиозной организации Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви на здания, образующие монастырский комплекс женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы „Спорительница хлебов“ в Среднеуральске», — говорится в решении суда.

Среди зданий, которые переходят в право собственности епархии, указываются следующие строения: здание трапезного храма, банно-прачечный корпус, административный корпус с овощехранилищем, водосвятная часовня, колокольня, здание жилого корпуса, четыре кельи, пекарня, летний дом. Решение вступит в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия.

Ранее Екатеринбургская епархия отказалась от склада с сеном и коровника Среднеуральского женского монастыря, настоятелем которого был осужденный экс-схиигумен отец Сергий (Николай Романов). Летом 2021 года Романов решил не возвращаться в монастырь из-за того, что его покинули насельницы (монах или послушник, постоянно живущий в монастыре и подчиняющийся его уставу). При этом сторонники отца Сергия настаивали на праве владения зданиями, потому как кельи являются основным местом жительства монахинь.

Отца Сергия признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Но Романова оставили в СИЗО, в его отношении завели еще одно уголовное дело — об экстремизме.

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