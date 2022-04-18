Свердловская область получила 448 миллионов на крупные стройки

На строительство школы, больницы и дороги выделено полмиллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита в 448 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены на строительство поликлиники в районе Академический, школы в Солнечном и дороги на улице Новокольцовская. Сообщение опубликовано на сайте областного правительства.

«Часть средств второго транша будет направлена на строительство взрослой поликлиники в Академическом. Ее планируют построить на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова — в квартале „Олимпика“», — сообщает пресс-служба губернатора. По плану она должна будет принимать за одну смену до 1200 посетителей.

Также в микрорайоне Солнечный начнут строительство инновационного школьного комплекса на 1200 мест. На него потратят около 310 миллионов рублей. Деньги пойдут и на ремонт километрового участка улицы Новокольцовской, от Сибирского тракта до Александровского бульвара, и на строительство самого Александровского бульвара от улицы Центральной до Кольцовского тракта.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в заявку вошли пять проектов — планировочных районов города Екатеринбурга. «Площадь жилой застройки всех пяти районов составит почти 6,8 миллиона квадратных метров к 2037 году», — сообщил Куйвашев. В настоящий момент по всем объектам уже завершены проектно-изыскательские работы.

Ранее сообщалось, что Свердловская область получит от правительства РФ кредит на 3,6 миллиарда рублей, эти деньги будут потрачены на строительные проекты в Екатеринбурге.

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