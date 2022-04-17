Суд по делу бывшего челябинского замминистра начинается заново

Антон Бахаев не признает вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районном суде Челябинска 29 апреля начнется новый процесс по уголовному делу бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета Михаила Смирнова. Ранее судья по этому делу вместо оглашения приговора взял самоотвод, поэтому состав суда пришлось менять, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Рассмотрение на существу назначено на 29 апреля в 11:30. Председательствующим будет судья Алексей Акатышев. Заседание будет открытым для слушателей», — рассказали в суде.

Бахаева и Смирнова обвиняют в хищении путем обмана 33 млн рублей, выделенных из бюджета на российско-казахстанский форум в 2017 году. Кроме того, по версии следствия, Смирнов, руководивший группой компаний «Элефант», дал Бахаеву взятку, Чиновника задержали сотрудники ФСБ летом 2018 года, через полгода та же участь постигла Смирнова.

Суд по делу Бахаева и Смирнова начался в январе 2020 года. Гособвинение просило для первого 12,5 года строгого режима, для второго 13 лет строгого режима со штрафом по 29 млн рублей каждому. Ожидалось, что по итогам заседания 18 марта последует приговор, но судья Александр Табаков заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Смирнов и Бахаев вину не признают.