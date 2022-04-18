В Госдуме попросят Путина создать новое министерство. «Без этого с коррупцией не справимся»

18 апреля 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Владимира Путина попросят создать Министерство лесного хозяйства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратится к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой о создании Министерства лесного хозяйства РФ. Об этом депутаты заявили на заседании, трансляция с которого велась на официальном сайте Госдумы. Как объяснил решение источник URA.RU в комитете, без этого не справиться с коррупцией и браконьерством. «Китай выбрал правильный путь, создав несколько министерств — воды, леса, недр. Мы с коррупцией и браконьерством не справимся, если не будет отдельное министерство. В России огромные площади заняты лесом. А курирующий это направление Рослес является одним из многочисленных подведомственных структур Министерство природы», — заявил собеседник агентства. Другой депутат объяснил инициативу тем, что на работу Рослеса влияет не только Минприроды, но и министерства транспорта и торговли, у которых в приоритете не экология, а профильные темы. Таким образом, создание нового ведомства позволит проводить единую госполитику в отношении российских лесов. Сейчас работу по контролю за лесом выполняет Рослесхоз. Ранее в ходе проверок там выявили множество нарушений. В частности, неэффективный контроль на региональном уровне, устаревшие данные агентства о лесном фонде, бездействие при тушении лесных пожаров. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратится к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой о создании Министерства лесного хозяйства РФ. Об этом депутаты заявили на заседании, трансляция с которого велась на официальном сайте Госдумы. Как объяснил решение источник URA.RU в комитете, без этого не справиться с коррупцией и браконьерством. «Китай выбрал правильный путь, создав несколько министерств — воды, леса, недр. Мы с коррупцией и браконьерством не справимся, если не будет отдельное министерство. В России огромные площади заняты лесом. А курирующий это направление Рослес является одним из многочисленных подведомственных структур Министерство природы», — заявил собеседник агентства. Другой депутат объяснил инициативу тем, что на работу Рослеса влияет не только Минприроды, но и министерства транспорта и торговли, у которых в приоритете не экология, а профильные темы. Таким образом, создание нового ведомства позволит проводить единую госполитику в отношении российских лесов. Сейчас работу по контролю за лесом выполняет Рослесхоз. Ранее в ходе проверок там выявили множество нарушений. В частности, неэффективный контроль на региональном уровне, устаревшие данные агентства о лесном фонде, бездействие при тушении лесных пожаров.