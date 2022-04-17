Инспектор ДПС, угнавший автомобиль в Челябинске, хотел его купить

Сотрудник ГИБДД уехал на чужой машине, а потом бросил ее во дворе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инспектор ДПС из Челябинска, подозреваемый в грабеже автомобиля у женщины, якобы хотел его купить. После преступления он бросил машину в одном из дворов, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, в апреле текущего года в городе Челябинске обвиняемый, введя в заблуждение местную жительницу о желании приобрести ее автомобиль, открыто похитил транспортное средство стоимостью 900 тысяч рублей. Через некоторое время обвиняемый оставил автомобиль около одного из домов, испугавшись ответственности. Мужчине предъявлено обвинение в грабеже», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что преступление выявлено оперативниками собственной безопасности. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

«Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков неоднократно озвучивал свою принципиальную и жесткую позицию относительно сотрудников, нарушающих закон и пророчащих честь мундира. Руководство регионального Главка принимает исчерпывающие меры по исключению таких полицейских из системы органов внутренних дел», — рассказали в пресс-центре ведомства.

Ранее стало известно, что сотрудник ГИБДД отобрал у жительницы Челябинска автомобиль, в котором также лежало более 900 тысяч рублей. Женщина сразу обратилась в полицию.

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