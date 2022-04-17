В Кургане заканчиваются места в исправительных центрах

До конца года в Курганской области нужно создать 400 мест в исправительных центрах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До конца года в Курганской области введут исправительный центр на 105 мест для осужденных к принудительным работам. Сейчас в Кургане есть один такой центр на 30 человек. Согласно поручению президента России в каждом регионе к концу года нужно создать не менее 400 мест в исправительных центрах, рассказал начальник областного УФСИН Михаил Мачушкин на расширенном открытом Совете предпринимателей региона, передает корреспондент URA.RU.

«В 2021 году был создан и введен в эксплуатацию участок исправительного учреждения, функционирующего в режиме исправительного центра, с возможностью размещать 30 осужденных. В текущем году будет создан исправительный центр с возможностью размещения 105 осужденных. В соответствии с поручением президента России субъектам РФ рекомендовано обеспечить создание в 2022 году не менее 400 мест в исправительных центрах», — заявил Мачушкин.

Исправительные центры можно делать на базе регионального имущества, а также имущества, принадлежащего предприятиям и организациям. Сейчас Минюст России прорабатывает вопрос о предоставлении регионам межбюджетных трансфертов. «Предполагается, что они могут быть использованы для создания на базе предприятий мест отбывания наказаний в виде принудительных работ в зданиях модульного типа, а также путем проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества», — добавил Мачушкин.

Регионам, предположительно, могут выделить деньги на создание 200 мест из расчета 500 тысяч рублей за одно место. Мачушкин отметил, что осужденных можно привлекать к работам, не требующим особых специальных навыков. В случаях нарушения трудовой дисциплины осужденному могут изменить наказание на лишение свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что при ИК-1 в Кургане действует единственный в регионе исправительный центр на 30 человек. Центр на 105 мест откроют до конца года на улице Панфилова, 23. Также в планах открытие участка центра при заводе «Корвет» на 100 мест. Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

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