16 апреля 2022
15 апреля 2022

В ЯНАО ожидаются сильный ветер и морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, лопата, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, дворник с лопатой, зима
На Ямале ожидаются резкие перепады температур Фото:

Рабочая неделя в ЯНАО выдастся морозной и ветреной. Синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают метель и похолодание до -17 градусов.

Днем во вторник ожидается +5 градусов, однако местами температура понизится до -10. Ночью столбики термометров опустятся до -16 градусов. Ветер будет стремительно усиливаться и в среду порывы достигнут 20 метров в секунду. Также местами похолодает до -12…-17 градусов.

В четверг в отдельных районах Ямала ожидается метель и порывы ветра до 22 метров в секунду. Днем будет -6…-11 градусов, ночью температура понизится до -17. По западу преимущественно без осадков.

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Рабочая неделя в ЯНАО выдастся морозной и ветреной. Синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают метель и похолодание до -17 градусов. Днем во вторник ожидается +5 градусов, однако местами температура понизится до -10. Ночью столбики термометров опустятся до -16 градусов. Ветер будет стремительно усиливаться и в среду порывы достигнут 20 метров в секунду. Также местами похолодает до -12…-17 градусов. В четверг в отдельных районах Ямала ожидается метель и порывы ветра до 22 метров в секунду. Днем будет -6…-11 градусов, ночью температура понизится до -17. По западу преимущественно без осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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