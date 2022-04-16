В ЯНАО ожидаются сильный ветер и морозы

На Ямале ожидаются резкие перепады температур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочая неделя в ЯНАО выдастся морозной и ветреной. Синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают метель и похолодание до -17 градусов.

Днем во вторник ожидается +5 градусов, однако местами температура понизится до -10. Ночью столбики термометров опустятся до -16 градусов. Ветер будет стремительно усиливаться и в среду порывы достигнут 20 метров в секунду. Также местами похолодает до -12…-17 градусов.

В четверг в отдельных районах Ямала ожидается метель и порывы ветра до 22 метров в секунду. Днем будет -6…-11 градусов, ночью температура понизится до -17. По западу преимущественно без осадков.