Путин попросил власти Израиля вернуть Александровское подворье

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин написал Беннету письмо с просьбой передать подворье РФ Фото:

Президент России Владимир Путин отправил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность Москве церковь Александра Невского, которая находится на Александровском подворье в Иерусалиме. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«Путин недавно отправил письмо премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой передать в Москву церковь Александра Невского. После напряженности, связанной с передачей права собственности, в Иерусалиме возникли опасения об ухудшении отношений с Москвой и дипломатическом кризисе», — пишет издание.

Процесс передачи храма зашел в тупик после того, как в Москве за хранение гашиша была задержана гражданка Израиля Нама Иссахар. По разным данным тогдашний премьер Биньямин Нетаньяху пообещал Путину в рамках сделки по освобождению молодой женщины передать церковь России. 29 января 2020 года Путин подписал указ о помиловании женщины, передает RT.

Александровское подворье в Иерусалиме — единственный русский объект в черте Старого города в Иерусалиме. Это комплекс из нескольких построек и исторических реликвий, в него входит Порог Судных Врат, через которые, как считается, переступал Иисус Христос, ведомый на казнь, а также церковь князя Александра Невского, напоминает телеканал 360. Изначально подворье было записано на Императорское правительство Российской империи.

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Президент России Владимир Путин отправил письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность Москве церковь Александра Невского, которая находится на Александровском подворье в Иерусалиме. Об этом сообщает израильский портал Ynet. «Путин недавно отправил письмо премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой передать в Москву церковь Александра Невского. После напряженности, связанной с передачей права собственности, в Иерусалиме возникли опасения об ухудшении отношений с Москвой и дипломатическом кризисе», — пишет издание. Процесс передачи храма зашел в тупик после того, как в Москве за хранение гашиша была задержана гражданка Израиля Нама Иссахар. По разным данным тогдашний премьер Биньямин Нетаньяху пообещал Путину в рамках сделки по освобождению молодой женщины передать церковь России. 29 января 2020 года Путин подписал указ о помиловании женщины, передает RT. Александровское подворье в Иерусалиме — единственный русский объект в черте Старого города в Иерусалиме. Это комплекс из нескольких построек и исторических реликвий, в него входит Порог Судных Врат, через которые, как считается, переступал Иисус Христос, ведомый на казнь, а также церковь князя Александра Невского, напоминает телеканал 360. Изначально подворье было записано на Императорское правительство Российской империи.
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