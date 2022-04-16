16 апреля 2022
15 апреля 2022

Муфтий пригласил губернатора ЯНАО на открытие центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, мечеть нурд-камал
10% населения ЯНАО исповедуют ислам Фото:

Муфтий религиозно-духовного управления мусульман ЯНАО пригласил губернатора Дмитрия Артюхова на открытие духовно-просветительского центра в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства.

«Больше 10% наших жителей исповедуют ислам. И нам важно создать для них все условия. Региональное управление мусульман вносит значительный вклад в наше общее большое дело — сохранение мира на ямальской земле», — приводит пресс-служба слова Артюхова.

Духовно-просветительский мусульманский центр строится при поддержке властей ЯНАО. Его запуск создаст условия для образования мусульман по вопросам традиционного ислама.

Ранее URA.RU рассказывало, что мусульманам Салехарда не хватает места в мечети. Они вынуждены совершать пятничную молитву прямо на улице.

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Муфтий религиозно-духовного управления мусульман ЯНАО пригласил губернатора Дмитрия Артюхова на открытие духовно-просветительского центра в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства. «Больше 10% наших жителей исповедуют ислам. И нам важно создать для них все условия. Региональное управление мусульман вносит значительный вклад в наше общее большое дело — сохранение мира на ямальской земле», — приводит пресс-служба слова Артюхова. Духовно-просветительский мусульманский центр строится при поддержке властей ЯНАО. Его запуск создаст условия для образования мусульман по вопросам традиционного ислама. Ранее URA.RU рассказывало, что мусульманам Салехарда не хватает места в мечети. Они вынуждены совершать пятничную молитву прямо на улице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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