Муфтий пригласил губернатора ЯНАО на открытие центра

10% населения ЯНАО исповедуют ислам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Муфтий религиозно-духовного управления мусульман ЯНАО пригласил губернатора Дмитрия Артюхова на открытие духовно-просветительского центра в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба губернатора на сайте окружного правительства.

«Больше 10% наших жителей исповедуют ислам. И нам важно создать для них все условия. Региональное управление мусульман вносит значительный вклад в наше общее большое дело — сохранение мира на ямальской земле», — приводит пресс-служба слова Артюхова.

Духовно-просветительский мусульманский центр строится при поддержке властей ЯНАО. Его запуск создаст условия для образования мусульман по вопросам традиционного ислама.

Ранее URA.RU рассказывало, что мусульманам Салехарда не хватает места в мечети. Они вынуждены совершать пятничную молитву прямо на улице.