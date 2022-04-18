В Курганской области власти продали медпункт

19 апреля 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Фельдшерско-акушерский пункт продали почти за 60 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аукцион по продаже фельдшерско-акушерского пункта состоялся в Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион по продаже помещения Верхнеглубоковского фельдшерско-акушерского пункта. <…> Цена сделки: 58 850 [рублей]», — указано в документе, размещенном на сайте департамента. Одноэтажное здание фельдшерско-акушерского пункта площадью 33,1 кв. м находится в деревне Верхнеглубокое на улице Северной, 35. Победителем торгов является Кононова Татьяна Степановна — полная тезка и. о. директора Лебяжьевской школы-интерната. В этом муниципальном округе продают еще два здания фельдшерско-акушерских пунктов. Также еще один ФАП продают в Шумихинском муниципальном округе. Помимо этого, в регионе неоднократно выставляли на торги здание поликлиники в селе Мокроусово. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Аукцион по продаже фельдшерско-акушерского пункта состоялся в Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Аукцион по продаже помещения Верхнеглубоковского фельдшерско-акушерского пункта. <…> Цена сделки: 58 850 [рублей]», — указано в документе, размещенном на сайте департамента. Одноэтажное здание фельдшерско-акушерского пункта площадью 33,1 кв. м находится в деревне Верхнеглубокое на улице Северной, 35. Победителем торгов является Кононова Татьяна Степановна — полная тезка и. о. директора Лебяжьевской школы-интерната. В этом муниципальном округе продают еще два здания фельдшерско-акушерских пунктов. Также еще один ФАП продают в Шумихинском муниципальном округе. Помимо этого, в регионе неоднократно выставляли на торги здание поликлиники в селе Мокроусово.