В Минтруда придумали, как защитить пенсии части россиян

Минтруд России предложил дополнительно защитить пенсии детей-инвалидов от списания за долги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сейчас списывать выплаты за долги запрещено только с номинального счета, который родители ребенка-инвалида обязаны открывать для получения пенсии. Если на момент назначения пенсии семья еще не успела завести такой счет, выплаты осуществляются на обычный счет.
«В таких случаях возможно списание средств пенсии детей-инвалидов в счет долгов родителей. Чтобы полностью исключить возможность списания долгов родителей с пенсий их детей предлагается включить социальные пенсии на детей-инвалидов в перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание», — говорится на сайте Минтруда.
На данный момент от списания защищены, в том числе выплаты семьям с детьми; алименты и пособия на детей; выплаты, полученные за вред здоровью или утрату кормильца; выплаты на погребение. Чтобы оформить выплату на получение пенсии для ребенка-инвалида, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, передает телеканал 360. В феврале Госдума приняла на рассмотрение законопроект о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.
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Минтруд России предложил дополнительно защитить пенсии детей-инвалидов от списания за долги. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сейчас списывать выплаты за долги запрещено только с номинального счета, который родители ребенка-инвалида обязаны открывать для получения пенсии. Если на момент назначения пенсии семья еще не успела завести такой счет, выплаты осуществляются на обычный счет. «В таких случаях возможно списание средств пенсии детей-инвалидов в счет долгов родителей. Чтобы полностью исключить возможность списания долгов родителей с пенсий их детей предлагается включить социальные пенсии на детей-инвалидов в перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание», — говорится на сайте Минтруда. На данный момент от списания защищены, в том числе выплаты семьям с детьми; алименты и пособия на детей; выплаты, полученные за вред здоровью или утрату кормильца; выплаты на погребение. Чтобы оформить выплату на получение пенсии для ребенка-инвалида, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, передает телеканал 360. В феврале Госдума приняла на рассмотрение законопроект о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.