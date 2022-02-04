В Госдуму внесли закон о новой детской выплате в 13 тысяч рублей

Неработающие родители детей-инвалидов будут получать 13 тыс. рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Госдума приняла на рассмотрение законопроект о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства и инвалидами 1 группы. В случае принятия закона эта категория россиян ежемесячно будет получать 13 тыс. рублей. Информация опубликована на базе законопроектов Госдумы.

«Уход за инвалидами, особенно за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы — это физически и психологически очень сложная работа. Такой уход осуществляется ежедневно в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня. В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан законопроектом предлагается предоставить неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям) право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 ООО рублей», — сообщается в пояснительной записке.

Уточняется, что размер выплаты сопоставим с прогнозируемой величиной МРОТа в 2023 году. Выплата должна реализовываться за счет средств федерального бюджета, сказано в документе. Вступление закона в силу предусмотрено с 1 января 2023 года.

Инициаторами законопроекта стали депутаты фракции ЛДПР — Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов и Алексей Диденко. Предложение повысить выплаты по уходу за детьми-инвалидами поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Сейчас люди, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами и инвалидами первой группы, получают 1200 рублей. Опекунам и родителям детей инвалидов и инвалидов с детства первой группы положено 10 000 рублей ежемесячно. Обе выплаты не индексируются.

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