Погибшему капитану было 33 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Верхотурье (Свердловская область) 18 апреля простились с 33-летним капитаном Денисом Беспамятных. Информацию подтвердили в Центр культуры городского округа Верхотурский, где проходило прощание с погибшим.

«Прощание было в нашем центре. Сначала была церковная панихида, потом гражданская. На ней выступал военный комиссариат городов Качканара, Лесного, Нижней Туры и Верхотурского уезда Сергей Миронов, председатель местного отделения союзов ветерана Афганистана Владимир Гаврилов и его сослуживец майор 11-й десантной штурмовой бригады Александр Дмитриев», — рассказали в центре культуры.

По словам представителей культурного учреждения, похороны проходили на их площадке из-за того, что она является самой большой в городе. На траурной церемонии было более 500 человек.

Капитана похоронили на Зареченском кладбище. «Во время похорон стоял торжественный караул, солдаты были с автоматами, висели флаги», — рассказали в Центр культуры городского округа Верхотурский.

Денис Беспамятных учился в «Средней общеобразовательной школе№ 1», закончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Погиб 9 апреля 2022 года в ходе спецоперации на Украине.

Утром 24 апреля Россия вынужденно начала спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации страны. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент России Владимир Путин отметил, что важной задачей российских военных является избавление людей на Донбассе от страданий, от геноцида.

Прощание прошло 18 апреля 2022 года в Доме Культуры Фото: соцсети Дениса Беспамятных

Дениса Беспамятных похоронили на Зареченском кладбище Фото: соцсети Дениса Беспамятных

Военному было 33 года Фото: соцсети Дениса Беспамятных

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам