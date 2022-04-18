На стройку Универсиады провезли важный груз, застрявший в Польше. Спецоперацию курировал мэр

18 апреля 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Без техники от Philips ввод стадиона в эксплуатацию мог затормозиться на неопределенный срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Властям Екатеринбурга и их подрядчику пришлось изворачиваться, чтобы антироссийские санкции не ударили по строительству одного из ключевых объектов Универсады-2023 — стадиона «Калининец». По данным URA.RU, в начале марта на границе Польши застряла световая техника от нидерландской компании Philips, доставить ее в столицу Урала удалось лишь через полтора месяца. «Подрядчик — компания „Астра“ — в координации с мэрией (ситуацию контролировал глава города Алексей Орлов) вела трудные переговоры. В итоге, предполагаю, кого-то перекупили, и в начале апреля фура прибыла в Москву, а на днях — на стройплощадку в Екатеринбург. Проблема была в том, что свет от Philips — сертифицированный. Найти ему замену в случае срыва операции было бы крайне трудно», — поделился источник, знакомый с ходом возведения «Калининца». Оперативно получить официальный комментарий по теме не удалось. По номеру, указанному на сайте «Астры», корреспонденту не ответили, а в мэрии к моменту публикации рабочий день закончился. «Калининец» — не только один из важнейших объектов Универсиады-2023, но и едва ли не самый проблемный. Чиновники долгое время не могли получить положительное заключение госэкспертизы. Лишь после смены власти в городе работы стартовали. В январе 2022-го вице-мэр Рустам Галямов пообещал губернатору Евгению Куйвашеву, что сдаст стадион уже в декабре этого года (а не в марте 2023-го, как прописано в контракте). Как писало URA.RU, санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза (среди которых Польша) и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия. Philips среди них нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Властям Екатеринбурга и их подрядчику пришлось изворачиваться, чтобы антироссийские санкции не ударили по строительству одного из ключевых объектов Универсады-2023 — стадиона «Калининец». По данным URA.RU, в начале марта на границе Польши застряла световая техника от нидерландской компании Philips, доставить ее в столицу Урала удалось лишь через полтора месяца. «Подрядчик — компания „Астра“ — в координации с мэрией (ситуацию контролировал глава города Алексей Орлов) вела трудные переговоры. В итоге, предполагаю, кого-то перекупили, и в начале апреля фура прибыла в Москву, а на днях — на стройплощадку в Екатеринбург. Проблема была в том, что свет от Philips — сертифицированный. Найти ему замену в случае срыва операции было бы крайне трудно», — поделился источник, знакомый с ходом возведения «Калининца». Оперативно получить официальный комментарий по теме не удалось. По номеру, указанному на сайте «Астры», корреспонденту не ответили, а в мэрии к моменту публикации рабочий день закончился. «Калининец» — не только один из важнейших объектов Универсиады-2023, но и едва ли не самый проблемный. Чиновники долгое время не могли получить положительное заключение госэкспертизы. Лишь после смены власти в городе работы стартовали. В январе 2022-го вице-мэр Рустам Галямов пообещал губернатору Евгению Куйвашеву, что сдаст стадион уже в декабре этого года (а не в марте 2023-го, как прописано в контракте). Как писало URA.RU, санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза (среди которых Польша) и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия. Philips среди них нет.