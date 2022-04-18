Украина сделала важный шаг на пути в Евросоюз

Евросоюз получил от Украины анкету о вхождении в ЕСФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза заполненную анкету для присвоения Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщает Офис президента Украины.
«Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету для получения страной статуса кандидата на членство в ЕС», — говорится в сообщении. Оно размещено в telegram-канале Офиса президента Украины.
Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Киев надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне. Однако глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии в ЕС не имеет однозначной поддержки среди членов сообщества. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан считает, что пока рано вести дискуссии о принятии Украины в ЕС, пишет RT.
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Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза заполненную анкету для присвоения Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщает Офис президента Украины. «Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету для получения страной статуса кандидата на членство в ЕС», — говорится в сообщении. Оно размещено в telegram-канале Офиса президента Украины. Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Киев надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне. Однако глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии в ЕС не имеет однозначной поддержки среди членов сообщества. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан считает, что пока рано вести дискуссии о принятии Украины в ЕС, пишет RT.