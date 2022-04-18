В Екатеринбурге рухнула работа Покраса Лампаса. Фото

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Работа Покраса Лампаса на циклораме на территории парка ТЦ МЕГА в рамках фестиваля «ЧО». Екатеринбург, граффити, покрас лампас
Каллиграфия была создана в рамках фестиваля «Карт-бланш в 2021 году Фото:

В Екатеринбурге на улице Первомайской от стены отпала работа художника Покраса Лампаса. Об этом в telegram-канале сообщил исследователь уличного искусства и бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» Алексей Шахов.

«Ребята, если хотели Покраса дома и готовы тащить несколько кг с собой, то велком, все целое», — написал Шахов. Также он сообщил, что вернулся на то же место спустя час, а от граффити осталась лишь половина.

Отпавшая работа была создана Покрасом Лампасом в августе прошлого года в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш». Также уличный художник и каллиграфист был участником фестиваля STENOGRAFFIA и нарисовал на Уралмаше «Супрематический крест». Позже его по случайности закатали в асфальт, а в Музее святости предложили его закрасить. Позже Покрас Лампас изменил арт-объект.

Шахов предложил забрать частичку работы Лампаса себе
Фото:
Работа была создана в рамках фестиваля стри-арта «Карт-бланш»
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Первомайской от стены отпала работа художника Покраса Лампаса. Об этом в telegram-канале сообщил исследователь уличного искусства и бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» Алексей Шахов. «Ребята, если хотели Покраса дома и готовы тащить несколько кг с собой, то велком, все целое», — написал Шахов. Также он сообщил, что вернулся на то же место спустя час, а от граффити осталась лишь половина. Отпавшая работа была создана Покрасом Лампасом в августе прошлого года в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш». Также уличный художник и каллиграфист был участником фестиваля STENOGRAFFIA и нарисовал на Уралмаше «Супрематический крест». Позже его по случайности закатали в асфальт, а в Музее святости предложили его закрасить. Позже Покрас Лампас изменил арт-объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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