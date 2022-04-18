В Екатеринбурге рухнула работа Покраса Лампаса. Фото

18 апреля 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Каллиграфия была создана в рамках фестиваля «Карт-бланш в 2021 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Первомайской от стены отпала работа художника Покраса Лампаса. Об этом в telegram-канале сообщил исследователь уличного искусства и бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» Алексей Шахов. «Ребята, если хотели Покраса дома и готовы тащить несколько кг с собой, то велком, все целое», — написал Шахов. Также он сообщил, что вернулся на то же место спустя час, а от граффити осталась лишь половина. Отпавшая работа была создана Покрасом Лампасом в августе прошлого года в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш». Также уличный художник и каллиграфист был участником фестиваля STENOGRAFFIA и нарисовал на Уралмаше «Супрематический крест». Позже его по случайности закатали в асфальт, а в Музее святости предложили его закрасить. Позже Покрас Лампас изменил арт-объект. Шахов предложил забрать частичку работы Лампаса себе Фото: telegram-канал Алексея Шахова Работа была создана в рамках фестиваля стри-арта «Карт-бланш» Фото: telegram-канал Алексея Шахова Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге на улице Первомайской от стены отпала работа художника Покраса Лампаса. Об этом в telegram-канале сообщил исследователь уличного искусства и бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» Алексей Шахов. «Ребята, если хотели Покраса дома и готовы тащить несколько кг с собой, то велком, все целое», — написал Шахов. Также он сообщил, что вернулся на то же место спустя час, а от граффити осталась лишь половина. Отпавшая работа была создана Покрасом Лампасом в августе прошлого года в рамках партизанского фестиваля «Карт-бланш». Также уличный художник и каллиграфист был участником фестиваля STENOGRAFFIA и нарисовал на Уралмаше «Супрематический крест». Позже его по случайности закатали в асфальт, а в Музее святости предложили его закрасить. Позже Покрас Лампас изменил арт-объект.