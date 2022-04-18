Источник: ФСБ собирает дело на главу института УрФУ

19 апреля 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

15 апреля оперативники провели обыск в УрФУ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обыски в институте физической культуры УрФУ, которые 15 апреля провели сотрудники ФСБ, могут быть связаны с деятельностью директора института Евгения Шурманова. Его, как сообщили URA.RU сразу несколько источников, могут считать причастным к экономическим преступлениям. Сам Шурманов какую-либо вину отрицает и связывает обыски с нападками своих недоброжелателей. По словам источника URA.RU, знакомого с обстоятельствами обыска, ФСБ проверяла факты, связанные с проведением в Екатеринбурге чемпионата мира по боксу в 2019 году — Шурманов тогда руководил исполнительной дирекцией соревнований. «Оперативники провели выемку документов, касающихся самого Шурманова, а не института. Предположительно, речь о закупках для чемпионата мира, которые он заверял», — заявил источник агентства. Новость по теме В институте физкультуры УрФУ прошли обыски Помимо этого, по неподтвержденным данным, в тот же день оперативники приходили в областное министерство спорта и дирекцию Универсиады-2023 — но не для выемки документов, а чтобы получить информацию о Шурманове, который тесно связан с обеими структурами: «По нему органы работают давно и плотно». Впрочем, собеседники URA.RU в обоих ведомствах данные о визите ФСБ не подтверждают. Сам Шурманов в разговоре с URA.RU выдвинул предположение, что пятничные обыски, возможно, были попыткой надавить на него. Заинтересованы в этом, по мнению Шурманова, могут быть и подрядчики ЧМ-2019, перед которыми у организаторов остались долги. «Но я всем говорю: я никому ничего не должен, я — исполнитель и исполнял то, что мне говорило вышестоящее руководство. Я каждую копейку расходов, которые были сверх утвержденной сметы, согласовывал и информировал представителей областного правительства и представителей Федерации бокса России. Ни у кого [из подрядчиков] денег в долг не брал и лично никому ничего не должен», — пояснил он. Шурманов также уточнил, что в ходе обысков были изъяты документы, касающиеся чемпионата мира и Всероссийской Универсиады: «Но мне скрывать нечего — я закон не нарушал. Надеюсь, все разрешится в правовом поле». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Обыски в институте физической культуры УрФУ, которые 15 апреля провели сотрудники ФСБ, могут быть связаны с деятельностью директора института Евгения Шурманова. Его, как сообщили URA.RU сразу несколько источников, могут считать причастным к экономическим преступлениям. Сам Шурманов какую-либо вину отрицает и связывает обыски с нападками своих недоброжелателей. По словам источника URA.RU, знакомого с обстоятельствами обыска, ФСБ проверяла факты, связанные с проведением в Екатеринбурге чемпионата мира по боксу в 2019 году — Шурманов тогда руководил исполнительной дирекцией соревнований. «Оперативники провели выемку документов, касающихся самого Шурманова, а не института. Предположительно, речь о закупках для чемпионата мира, которые он заверял», — заявил источник агентства. Помимо этого, по неподтвержденным данным, в тот же день оперативники приходили в областное министерство спорта и дирекцию Универсиады-2023 — но не для выемки документов, а чтобы получить информацию о Шурманове, который тесно связан с обеими структурами: «По нему органы работают давно и плотно». Впрочем, собеседники URA.RU в обоих ведомствах данные о визите ФСБ не подтверждают. Сам Шурманов в разговоре с URA.RU выдвинул предположение, что пятничные обыски, возможно, были попыткой надавить на него. Заинтересованы в этом, по мнению Шурманова, могут быть и подрядчики ЧМ-2019, перед которыми у организаторов остались долги. «Но я всем говорю: я никому ничего не должен, я — исполнитель и исполнял то, что мне говорило вышестоящее руководство. Я каждую копейку расходов, которые были сверх утвержденной сметы, согласовывал и информировал представителей областного правительства и представителей Федерации бокса России. Ни у кого [из подрядчиков] денег в долг не брал и лично никому ничего не должен», — пояснил он. Шурманов также уточнил, что в ходе обысков были изъяты документы, касающиеся чемпионата мира и Всероссийской Универсиады: «Но мне скрывать нечего — я закон не нарушал. Надеюсь, все разрешится в правовом поле».