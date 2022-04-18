СМИ: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России

Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и Китая. Такое предположение высказал автор статьи, опубликованной в британской газете Rai Al Youm.
«Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», — допустил Халид аль-Джауси, передает РИА «Новости».
По словам автора статьи, отношения Саудовской Аравии с США не заладились в том время, когда Джо Байден отказывался сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. Кроме того, публицист предположил, что отношения двух стран испортились, когда США отказались верить Саудовской Аравии, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
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