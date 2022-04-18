СМИ: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России

19 апреля 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и Китая. Такое предположение высказал автор статьи, опубликованной в британской газете Rai Al Youm. «Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», — допустил Халид аль-Джауси, передает РИА «Новости». По словам автора статьи, отношения Саудовской Аравии с США не заладились в том время, когда Джо Байден отказывался сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. Кроме того, публицист предположил, что отношения двух стран испортились, когда США отказались верить Саудовской Аравии, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и Китая. Такое предположение высказал автор статьи, опубликованной в британской газете Rai Al Youm. «Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», — допустил Халид аль-Джауси, передает РИА «Новости». По словам автора статьи, отношения Саудовской Аравии с США не заладились в том время, когда Джо Байден отказывался сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. Кроме того, публицист предположил, что отношения двух стран испортились, когда США отказались верить Саудовской Аравии, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.