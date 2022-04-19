Россияне назвали желаемый размер пенсии

Большинство россиян считает, что достойной является пенсия в размере 45300 рублей. Это следует из данных исследования сервиса SuperJob, имеющегося в распоряжении URA.RU.
Размер достойной пенсии, по мнению среднестатистического россиянина, составляет 45 300 рублей. Самые высокие ожидания у респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (для них желаемая пенсия — 49 400 рублей) и опрошенных старше 45 лет (46 900 рублей). Самые низкие — у россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (38 100 рублей).
Жители Челябинска считают достойной пенсию в 45900 рублей. В Екатеринбурге респонденты чаще всего называли сумму в 44400 рублей. По мнению жителей Перми, достойная пенсия — 42100 рублей.
Ранее в России прошла внеплановая индексация пенсий на 8,6%. Депутат Госдумы РФ Александр Жуков сообщил, что после индексации средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT.
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Большинство россиян считает, что достойной является пенсия в размере 45300 рублей. Это следует из данных исследования сервиса SuperJob, имеющегося в распоряжении URA.RU. Размер достойной пенсии, по мнению среднестатистического россиянина, составляет 45 300 рублей. Самые высокие ожидания у респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (для них желаемая пенсия — 49 400 рублей) и опрошенных старше 45 лет (46 900 рублей). Самые низкие — у россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (38 100 рублей). Жители Челябинска считают достойной пенсию в 45900 рублей. В Екатеринбурге респонденты чаще всего называли сумму в 44400 рублей. По мнению жителей Перми, достойная пенсия — 42100 рублей. Ранее в России прошла внеплановая индексация пенсий на 8,6%. Депутат Госдумы РФ Александр Жуков сообщил, что после индексации средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT.