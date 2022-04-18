18 апреля 2022

В Челябинске экс-кандидат в Госдуму заменит осужденного депутата. Скрин

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Главврач детской городской больницы №8 Антон Рыжий подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Челябинск, рыжий антон
Антон Рыжий нацелился на место, освобожденное Алесей Субботиной в совете Калининского района Челябинска Фото:

Главный врач детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий, баллотировавшийся в 2021 году в Госдуму от партии «Единая Россия», собрался участвовать в довыборах в совет депутатов Калининского района города. Соответствующая заявка появилась на сайте электронного партийного голосования.

Депутатский мандат в Калининском районе освободился после того, как сложила полномочия Алеся Субботина. Она выиграла выборы как самовыдвиженец в 2014 году. В марте 2020 года ее задержали и отправили в СИЗО на два месяца, обвинив в мошенничестве с продажей квартир. Суд вынес обвинительный вердикт, приговорив ее к четырем годам лишения свободы условно. Это исключало возможность быть депутатом: в январе 2022 года ее место в совете освободилось.

Рыжему нет и 40 лет. На прошедших выборах в Госдуму он противостоял в Коркинском одномандатном округе «политическому тяжеловесу», лидеру региональной «Справедливой России» Валерию Гартунгу. После проигрыша врача-единоросса ввели в состав президиума регионального политсовета «ЕР».

Пока Антон Рыжий — единственный кандидат на праймериз «ЕР»

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Главный врач детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий, баллотировавшийся в 2021 году в Госдуму от партии «Единая Россия», собрался участвовать в довыборах в совет депутатов Калининского района города. Соответствующая заявка появилась на сайте электронного партийного голосования. Депутатский мандат в Калининском районе освободился после того, как сложила полномочия Алеся Субботина. Она выиграла выборы как самовыдвиженец в 2014 году. В марте 2020 года ее задержали и отправили в СИЗО на два месяца, обвинив в мошенничестве с продажей квартир. Суд вынес обвинительный вердикт, приговорив ее к четырем годам лишения свободы условно. Это исключало возможность быть депутатом: в январе 2022 года ее место в совете освободилось. Рыжему нет и 40 лет. На прошедших выборах в Госдуму он противостоял в Коркинском одномандатном округе «политическому тяжеловесу», лидеру региональной «Справедливой России» Валерию Гартунгу. После проигрыша врача-единоросса ввели в состав президиума регионального политсовета «ЕР».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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