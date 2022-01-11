Силовики передумали распускать совет депутатов в Челябинске

Процесс был остановлен по предложению прокурора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура отозвала иск к Калининскому районному совету Челябинска, поданный после отказа депутатов лишить мандата осужденную за мошенничество Алесю Субботину. Об этом сообщили URA.RU в райсовете. В противном случае совету грозил роспуск.

«Представитель прокуратуры предъявил суду документ о том, что депутаты еще до Нового года проголосовали за лишение Субботиной полномочий. Соответственно, предмет иска исчез», — пояснили URA.RU в Калининском совете.

Субботина избралась в райсовет как самовыдвиженец в 2014 году. 11 марта 2020 года ее задержали и отправили в СИЗО на два месяца, обвинив в мошенничестве с продажей квартир. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы условно, что исключало возможность быть депутатом. Однако 11 коллег, в том числе шесть членов фракции «Единой России», различными способами срывали принятие соответствующего постановления.

После того, как позицию совета не изменило даже выступление специально пришедшего на сессию прокурора, терпение силовиков лопнуло, и совет оказался на грани роспуска. Прокуратура подала в суд, и руководству райсовета пришлось создавать сложную схему заочного голосования, чтобы решить проблему.

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