У Валерия Гартунга (на фото) соперником на выборах будет врач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидатом от «Единой России» по Коркинскому округу в Челябинской области на выборах в Госдуму может стать главврач детской поликлиники №8 Антон Рыжий. Об этом URA.RU сообщил источник в ЕР. Главным соперником Рыжего будет лидер челябинских справедливороссов, депутат Госдумы Валерий Гартунг. Действующий от округа депутат Анатолий Литовченко после выборов поступит на работу в одну из федеральных структур.

«В партии решение сделать ставку на Антона Рыжего. Хороший возраст, 38 лет. Кандидат медицинских наук. Известен и уважаем в профессиональных кругах», — пояснил источник.Уже известно, что его поддержат на праймериз ЕР. Связаться с Рыжим не удалось, его телефон отключен.

В 2016 году на выборах по Коркинскому округу выиграл выборы глава Увельского района Анатолий Литовченко. Его соперником был Гартунг, который, в итоге, избрался в Госдуму по партийным спискам. «Литовченко баллотироваться не будет, ему предложат работу в структуре, связанной с Россельхознадзором», — сообщил инсайдер. Литовченко на звонок URA.RU не ответил.

Гартунг уже заявил, что намерен баллотироваться в Госдуму не только по спискам, но и по Коркинскому округу. Для ЕР это самая сложная территория. «Идут консультации, все будет решаться после согласования с губернатором (Алексеем Текслером), который руководит региональным отделением ЕР и после праймериз», — заявил URA.RU вице-губернатор по внутренней политике, первый замсекретаря челябинской ЕР Анатолий Векшин.

С учетом Коркинского, кандидаты от ЕР согласованы в четырех из пяти округов. В Металлургическом началась кампания по перевыборам действующего депутата Владимира Бурматова, в Магнитогорском — по переизбранию Виталия Бахметьева. В середине февраля состоится первое заседание штаба в Челябинском округе, где кандидатом от ЕР станет вице-спикер ЗСО Владимир Павлов.